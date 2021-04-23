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مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال رمضان

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مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال رمضان مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال رمضان
طالبوا بمراعاة ظروف المتعثرين في سداد الفواتير.. والمنازل التي لم تصلها الخدمة

مواطنون بالطائف يطالبون شركة المياه بإرسال الصهاريج لمنازلهم خلال رمضان

طالب العديد من المواطنين في العديد من الأحياء بمحافظة الطائف شركة المياه بالسماح لوصول صهاريج المياه إلى منازل المتعثرين منهم في سداد الفواتير، أو أصحاب المباني السكنية التي وصلت لها الخدمة ولم يكملوا إجراءاتهم؛ الأمر الذي تسبّب في حرمان المنازل من خدمة المياه.

وقال أحد المواطنين بحي القيم لـ"سبق": إنه تفاجأ برفض خروج الصهريج لمنزله نهائيًّا بدعوى أن خروجه يتسبّب بغرامة مالية على قائد الصهريج، مطالبًا شركة المياه بالسماح لهم خصوصًا في شهر رمضان، على أن يكملوا الإجراءات اللازمة لدخول المياه وتشغيل العداد بعد رمضان، داعيًا لفصل طلبات صهاريج المياه عن إشكاليتهم مع الشركة؛ كون المياه عنصرًا مهمًّا وأساسيًّا لهم، ولا بد من توفيرها في المنازل.

وأكد أن الحي الذي يسكن فيه، بالإضافة لأحياء أخرى، وضعت ضمن الأحياء التي يمنع أن تصل لها الصهاريج؛ لعدم السداد أو لعدم إكمال إجراءات دخول عداد المياه، مبينًا أن الصهريج مكلف في الأساس لكن الحاجة أجبرته على ذلك، ومع ذلك تفاجأ بعدم السماح بخروج صهريج المياه المحلاة لمنزله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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