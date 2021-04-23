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مليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين

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مليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين مليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين
في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تقوم بها

مليشيا الحوثي الإرهابية تداهم بلدة جنوب صنعاء وتختطف ثلاثة مدنيين

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، ثلاثة مدنيين من بلدة "بيت الجبر" بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، بذريعة إقامة مجلس عزاء في أحد أبناء البلدة، استشهد في صفوف الجيش اليمني الذي يخوض معارك مستمرة ضد المليشيا المدعومة من إيران.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن المليشيا داهمت البلدة الواقعة غرب ذمار، واختطفت المدنيين الثلاثة ونقلتهم إلى مركز احتجاز تابع لها في مديرية جبل الشرق، بذات المحافظة الواقعة تحت سيطرة المتمردين.
ونقلت الوكالة عن مصدر محلي، نفيه إقامة مجلس عزاء كما تدعي المليشيا الانقلابية وتبرر اقتحامها الغاشم للقرية وشنها حملة اختطافات واسعة ضد أبنائها.
وقال المصدر: إن اقتحام قرية بيت الجبر يأتي في إطار سياسة التضييق والتنكيل الممنهجة التي تتبعها مليشيا الحوثي في التعامل مع السكان في جميع مناطق سيطرتها؛ بهدف ترهيبهم وإخضاعهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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