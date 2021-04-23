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"الشؤون الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا" "الشؤون الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"
أعادت فتح 23 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 74 يومًا 764 مسجدًا، فُتح 700 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبيّنت الوزارة أن المساجد المغلقة هي 10 مساجد بمنطقة الرياض و6 في منطقتي الشرقية وعسير، و5 في منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية، و4 في منطقة جازان و2 في منطقة الباحة، ومسجد واحد في منطقة المدينة المنورة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 23 مسجدًا: 11 بمنطقة الرياض و6 بمنطقة القصيم و2 بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد في كل من: عسير وجازان والباحة والجوف، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة بالمصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أكدت مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لرصد أي مخالفات أو تقصير في تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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