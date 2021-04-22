تفوق على ريال مدريد بـ 3 نقاط .. أتلتيكو يعتلي صدارة الدوري الإسباني

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حافظ أتلتيكو مدريد، على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على ضيفه هويسكا المتعثر، الخميس، بعد أن هز الشباك في كل شوط بوساطة أنخيل كوريا ويانيك كاراسكو.

وسجل كوريا للمرة الثالثة في مباراتين ليمنح أتلتيكو المقدمة قبل الاستراحة.

وفاز هويسكا مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها ولاحت له فرصتان لإدراك التعادل قبل أن يستفيد أتلتيكو من خطأ دفاعي لمنافسه استغله ماركوس يورينتي ليصنع الهدف الثاني لكاراسكو قبل عشر دقائق من النهاية.

ويتصدر أتلتيكو الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 32 مباراة متفوقًا بثلاث نقاط على ريال مدريد.