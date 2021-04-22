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الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
نجحت في ضبط (2745) مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة

الإدارة العامة للمرور بدأت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (2745) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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