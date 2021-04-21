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وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد .. غدًا

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وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد .. غدًا
بمقر الوزارة بالرياض في التاسعة مساء حرصًا على صحة وسلامة منسوبيها

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا .. غدًا

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية وبالتعاون مع مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، حملة تطعيم ضد (كوفيد ــ 19) لمنسوبيها في مقرها الرئيس بالرياض.

وأتاحت الوزارة لمنسوبيها التسجيل للاستفادة من حملة التطعيم بمقر الوزارة حسب الأولوية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

يُشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حرص الشؤون الإسلامية على الحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على المصلحة العامة ومكتسبات الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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