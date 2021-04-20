مقطع فيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

★ ★ ★ ★ ★

تضمَّن الإطاحة بعددٍ من لصوص المركبات ومُعتدين على فرد حراسات أمنية بالضرب

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على أربعة مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة المركبات من مواقع متعددة، وتمثلت سرقاتهم بسحب ونقل المركبات أثناء توقفها، باستخدام شاحنات النقل وإدخالها لأحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى يتم شراؤها من مزادات المركبات التالفة.

وأورد المقطع القبض على مواطن امتهن سرقة المركبات أثناء وضع التشغيل.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن قام بسرقة مركبة وارتكب بها عدة جرائم وسرقة محال تجارية تمثلت بصدم بوابة المحل بالسيارة واقتحام الموقع وسرقته.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالضرب أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية.