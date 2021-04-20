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"مدني وتعليم جازان" يبحثان أوجه التعاون لتعزيز الوعي الوقائي بالمجتمع التعليمي

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التقى مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بمكتبه، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.

وتفصيلًا: جرى خلال اللقاء استعراض كافة أوجه التعاون بين الإدارتين؛ تحقيقاً للشراكة المستمرة وتعزيز الوعي الوقائي في مجال السلامة ورفع مستوى الوعي من الأخطار بالمجتمع التعليمي وتفعيل المبادرات التي تخدم متطلبات السلامة.

وكرمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان خلال اللقاء، منسوبي تعليم منطقة جازان لجهودهم المميزة في تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2021 الذي أقيم تحت شعار (يد تبني ويد تحمي)، بالإضافة لتكريم القائمين على مبادرة (وقاية) التوعوية الموجهة للمجتمع التعليمي.

ومن جانبه أكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي استمرار هذه الشراكة وتفعيلها بشكل يحقق النتائج المرجوة منها، مضيفاً أن هذه البادرة التكريمية من الدفاع المدني محل التقدير والاعتزاز؛ لأننا نسعد بالتعاون والتكامل في مجال أعمال السلامة والتوعية لخدمة منسوبي ومنسوبات التعليم، ونثمن عالياً الجهود الكبيرة لرجال الدفاع المدني بالمنطقة وما يبذلونه بشكل دائم لنشر ثقافة السلامة وتعزيز الوعي الوقائي لجميع أطياف المجتمع والتضحيات الكبيرة التي يقدمونها لإنجاز مهامهم في حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.

مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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