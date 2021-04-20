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عيادات صحة جازان تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مستفيد خلال 3 شهور

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عيادات صحة جازان تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مستفيد خلال 3 شهور عيادات صحة جازان تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مستفيد خلال 3 شهور
مستشفى الملك فهد استقبل 35 ألف مراجع و"محمد بن ناصر" 25 ألفًا

عيادات صحة جازان تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مستفيد خلال 3 شهور

قدّمت أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة جازان خدماتها لـ201406 مستفيدين خلال الربع الأول من العام 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت "صحة جازان" أن عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بلغ 35308 مراجعين، وبلغ عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 25093 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين بقسم العيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام 22117 مراجعًا، وبلغ عدد المراجعين في قسم العيادات الخارجية بمستشفى صبيا العام 20940 مراجعًا، بالإضافة إلى 97948 مراجعًا تم استقبالهم بأقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات الأخرى.جازان صحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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