"تعليم عسير": زيارات مكثفة وحلقات "بودكاست" لدعم الاختبارات لدعم الطلاب والطالبات

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وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية وشراكة فاعلة مع أولياء الأمور

كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في الإدارات والمكاتب والأقسام ذات العلاقة زياراتها الحضورية والافتراضية؛ لدعم سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وسط خطط إشرافية وتقنية وعلاجية.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن رعاية الطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات وتقديم الدعم والمساندة لهم من أبرز أولويات الإدارة، مشددًا على ضرورة تلمس احتياجاتهم بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور، وتفاعل مستمر من المعلمين والمعلمات.

جاء ذلك خلال زيارته أمس لعدد من المدارس شملت متوسطة وثانوية الأوائل بأبها، في خطوة تهدف إلى مساندة المدارس خلال الاختبارات، وبما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما يواصل المشرفون والمشرفات تنفيذ زياراتهم الميدانية والافتراضية لمدارس المنطقة.

وكان المساعد للشؤون التعليمية سفر البريدي قد وقف على سير الاختبارات في ابتدائية السعادة وفصول التربية الخاصة بخميس مشيط، كما دعمت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة أمل الأحمري أعمال الاختبارات في ابتدائية مدينة سلطان الأولى للبنات، فيما زار مدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش ثانوية الفرعين لذات الغرض.

إلى ذلك تستقبل وحدات الخدمات الإرشادية بتعليم المنطقة (بنين وبنات)، اتصالات واستفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية، كما أطلقت إدارة الإعلام والاتصال حلقات "بودكاست الاختبارات" لدعم الطلاب والطالبات وأسرهم تربويًا وصحيًا وتقنيًا.