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الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية

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الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية الكويت.. مدير أمن "حولي" يُفجع بوفاة والدته في حادث صادفه خلال جولة أمنية
دخل في حالة ذهول وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها لكنها فارقت الحياة بين يديه

الكويت.. مدير أمن

في واقعة تفطر القلوب، أثارت تعاطفاً وتفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فُوجئ مدير أمن في الكويت بوفاة والدته، في حادثٍ صادفه خلال جولة أمنية.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع "القبس"، فُوجئ مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبدالله العلي؛ الذي كان مصادفة في جولة أمنية عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه، فتوجّه للتعامل مع الحادث فشاهد والدته المُسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني توقفاً في القلب من جرّاء الحادث، ففجع ودخل في حالة ذهول، وحاول جاهداً ورجال الأمن إنعاشها، لكنها فارقت الحياة بين يديه.

وقع حادث التصادم الثلاثي، عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية، بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مُسِنة، ومن شدة الاصطدام تحرّكت المركبة لمسافة بعيدة واصطدمت بمركبة ثالثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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