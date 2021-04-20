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"درهم وقاية" بمكة تُطلق حملة مجانية في رمضان للفحص المبكر للأمراض المزمنة

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"درهم وقاية" بمكة تُطلق حملة مجانية في رمضان للفحص المبكر للأمراض المزمنة "درهم وقاية" بمكة تُطلق حملة مجانية في رمضان للفحص المبكر للأمراض المزمنة
تستهدف مَن تجاوزت أعمارهم 45 ومَن أُصيبوا بالسمنة من غير المشخصين بالسكري

أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية"، حملة للفحص المبكر للأمراض المزمنة مجاناً، وذلك خلال شهر رمضان المبارك في العاصمة المقدّسة.

وتعد الحملة الأولى من نوعها على مستوى منطقة مكة المكرّمة، وتهدف لتحقيق مبدأ الوقاية من الأمراض المزمنة، وفحص أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع لمرضى السكري والضغط.

وتستهدف الحملة، الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، ومَن أصيبوا بالسمنة من غير المشخصين بمرض السكري من قبل وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضح مدير إدارة البرامج والمشاريع بالجمعية الدكتور مهند الغامدي، أن الجمعية كوّنت فريقاً تطوعياً من الممارسين الصحيين السعوديين المؤهلين من الجنسين، موزعين على 8 مواقع مختلفة في مدينة مكة المكرّمة، حيث سيعمل الفريق على مدار 20 يوماً بمعدل ثلاث ساعات ونصف الساعة يومياً تبدأ من بعد صلاة الظهر حتى صلاة العصر، لفحص قرابة 8 آلاف مستهدف خلال الشهر الكريم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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