أفضل الألوان لبيتك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

★ ★ ★ ★ ★

تتنوع أنماط التصاميم وطرق تصميمها وفق متغيرات عديدة، وتعتمد كثير منها على الألوان بشكل كبير، فالألوان الغامقة تتناسب مع نمط تصميم محدد، والألوان الفاتحة تتناسب مع نمط تصميمي آخر.

موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021، التي تتكون من 32 لوناً بأربع مجموعات لونية، تتناسب مع كافة أنماط التصاميم على اختلافها.

الألوان المناسبة للأثاث الخشبي من موضة ألوان 2021:

إذا بدأنا في اختيار اللون المناسب، فهذا يعتمد بالأساس على النمط التصميمي للمكان بالإضافة إلى ألوان الأثاث فيه.

من الطرق الناجحة والدارجة في تنسيق الألوان هي إيجاد توازن بين العناصر في الغرفة، وعند الحديث مثلاً عن غرفة ذات طابع ريفي بألوان خشبية فاتحة للأثاث، فإذا كان الأثاث الخشبي بألوان فاتحة، فمن الأفضل استخدام دهان الجدار بالألوان الغامقة، وإذا قمنا بترشيح أفضل الألوان لاستخدامه في هذه الحالة فإننا نختار:

أدفنتشر

سكاي

كلاود

كوفي

الألوان المحايدة:

في بعض الحالات تكون الحيرة في اختيار اللون مسيطرة على قرارك، فجميع الألوان مناسبة وغير مناسبة في نفس الوقت، وقد تعتقد أن درجات البني هي الأنسب، وإذا اخترت إحدى درجات الأزرق ستكون الغرفة أجمل وأفضل.

في هذه الحالة نتجه للألوان المحايدة، وهي الخيار الأبسط والأسهل وتتناسب مع أنواع التصاميم المختلفة، وتتجانس مع مختلف ألوان الأثاث، وقد ضمت موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 بعض الألوان المحايدة، وهي عبارة عن 5 ألوان:

ألوان محايدة مائلة إلى البيج

شوفان

كلاسي

سوان

ألوان محايدة مائلة إلى الرمادي:

بارلي

قراي تون

أفضل الألوان لغرف البنات من موضة ألوان 2021:

إذا كنت تريدين تطبيق أفضل الألوان على مساحتك الخاصة سواء غرفة النوم أو الملحق النسائي، فأفضل الألوان التي يمكنك اختيارها من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 هما لون بالارينا ولون بيرثداي كيك.

بالارينا يميل إلى الدرجة الغامقة، و بيرثداي كيك لمحبي الدرجات الفاتحة.

بإمكانك اكتشاف كافة مجموعات موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 ومشاركة لونك المفضل على حسابات دهانات الجزيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.