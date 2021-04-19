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القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة

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القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة
سحبوها أثناء توقفها من مواقع مختلفة باستخدام شاحنات نقل وأدخلوها مستودعًا وغيروا معالمها

القبض على 4 مقيمين ومخالف سرقوا 9 مركبات و15 جهاز تبريد بقيمة 575 ألف ريال في جدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها من مواقع مختلفة في محافظة جدة، باستخدام شاحنات نقل، وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، وعثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (575,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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