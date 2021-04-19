الكويت: تمديد الحظر الجزئي حتى نهاية شهر رمضان

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سيتم مراجعة القرار في حينه بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد، اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي؛ وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشار مركز التواصل الحكومي إلى أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد؛ اعتبارًا من مساء يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري.الكويت حظر التجول الجزئي