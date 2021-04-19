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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة

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أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة
حررت 48 مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1470 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق عشر منشآت تجارية مخالفة، وتحرير 48 مخالفة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام إبراز تطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية والغذائية بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس "كورونا" وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.
ودعت الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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