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"جمران".. هدية تركي بن محمد لـ"شومة العنزي"

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"جمران".. هدية تركي بن محمد لـ"شومة العنزي" "جمران".. هدية تركي بن محمد لـ"شومة العنزي"
تعرّف على قصة 30 عامًا مع الإبل في الصحاري

قدم الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود الفحل "جمران"، أحد سلالات الإبل "الوضح" الطيبة والمعروفة

على مستوى الجزيرة للسيدة "شومة العنزي" بعد استعراض نادي الإبل.

وتتنقل قصة المواطنة التسعينية التي تعيش مع إبلها في شمال المملكة، منذ ما يقرب من 30 عامًا، معها من مكان لآخر في الصحاري.

وكشفت "العنزي" في مقطع نشره نادي الإبل تفاصيل كثيرة عن حياتها ومعاناة الحياة في الصحاري، ومراحل الإصرار وتربية الأبناء

بعد وفاة زوجها وتنقلها ومشقة الحياة في الصحاري وتمسكها بالإبل رغم كبر أولادها وانشغالهم عنها في الوظائف.

وأظهر مقطع فيديو للتسعينية "شومة العنزي" ردة فعل شكر وعرفان للأمير تركي بن محمد بعد أن أهداها الفحل المعروف "جمران"

لتحسن به سلالة إبلها التي تعيش معها، مرددة قصيدة شعرية ثناءً، وهي تقوم بتتبع الفحل لحظائر إبلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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