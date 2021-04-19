مجدداً توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.
وقال "المسند"، صباح اليوم: "الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، لكنها تتقلص لتنحصر فوق أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من منطقتَي #عسير و#الباحة، وعلى أجزاءٍ من منطقة #مكة".
وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تُثير بعض #الغبار في #الشرقية و #الكويت وجنوب #العراق.. هذا والله أعلم".
وفي سياق آخر، غرّد "المسند" قائلاً: "لو كانت #السعودية ملتصقة بإفريقيا، ولا وجود للبحر الأحمر؛ لأصبح مناخها، والله أعلم، شبيها بجنوبي #مصر و #ليبيا والصحراء الكبرى (أقل مطراً)".
وتابع: "البحر الأحمر يلعب -بإذن الله- دوراً مهماً؛ لكونه ممراً للكتل المدارية، بل حتى الاستوائية الرطبة والمُحفّزة من قِبل مراكز الضغوط المنخفضة".