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توقَّع رياحاً شمالية نشطة تثير بعض الغبار في الشرقية والكويت وجنوب العراق

مجدداً توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.

وقال "المسند"، صباح اليوم: "الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، لكنها تتقلص لتنحصر فوق أجزاءٍ من مرتفعات السروات في كل من منطقتَي #عسير و#الباحة، وعلى أجزاءٍ من منطقة #مكة".

وأضاف: "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة قد تُثير بعض #الغبار في #الشرقية و #الكويت وجنوب #العراق.. هذا والله أعلم".

وفي سياق آخر، غرّد "المسند" قائلاً: "لو كانت #السعودية ملتصقة بإفريقيا، ولا وجود للبحر الأحمر؛ لأصبح مناخها، والله أعلم، شبيها بجنوبي #مصر و #ليبيا والصحراء الكبرى (أقل مطراً)".

وتابع: "البحر الأحمر يلعب -بإذن الله- دوراً مهماً؛ لكونه ممراً للكتل المدارية، بل حتى الاستوائية الرطبة والمُحفّزة من قِبل مراكز الضغوط المنخفضة".