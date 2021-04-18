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"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته بهدفين في مرمى "شباب أهلي دبي"

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في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

نجح الهلال في العودة بقوة في مجموعته الآسيوية بعدما حقق ثلاث نقاط جديدة تضاف إلى رصيده بعد تغلبه على شباب الأهلي الإماراتي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

بدأ الهلال بالتسجيل في الدقيقة 14 عبر محترفه الفرنسي بافيتمبي قوميز قبل أن يضيف محترفه البيروڤي أندريه كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وكان الهلال، قد وقع في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع أجمك، كما تعادل شباب الأهلي مع استقلال طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

بتلك النتيجة يعتلي الهلال صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط فيما يبقى شباب الأهلي عند رصيده السابق بنقطة واحدة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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