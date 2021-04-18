تسجيل 68 وفاة و2507 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (2507) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (685,973) حالة.
• سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8246) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.05%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (17,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,477,564) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6537) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (638,481) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (39,246) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (229) حالة، فيما غادرت (224) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2197) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 37%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 41%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (656) في محافظة العاصمة عمّان.
- (477) في محافظة إربد، منها (16) في الرمثا.
- (313) في محافظة الزرقاء.
- (156) في محافظة المفرق.
- (155) في محافظة الطفيلة.
- (155) في محافظة عجلون.
- (142) في محافظة الكرك.
- (131) في محافظة العقبة.
- (127) في محافظة جرش.
- (92) في محافظة البلقاء.
- (79) في محافظة مأدبا.
- (24) في محافظة معان.