تسجيل 68 وفاة و2507 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (2507) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (685,973) حالة.

• سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8246) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.05%)، مقارنة مع (14.02%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (17,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,477,564) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6537) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (638,481) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (39,246) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (229) حالة، فيما غادرت (224) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2197) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة: إقليم الشمال: نسبة إشغال أسرّة العزل: 37% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 39%

إقليم الوسط نسبة إشغال أسرّة العزل: 41% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 57% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 32%

إقليم الجنوب نسبة إشغال أسرّة العزل: 25% نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38% نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%