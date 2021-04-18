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الهدف القاتل في مرمى الدحيل القطري .. يُنعش آمال الأهلي آسيويًا

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السومة يواصل حضوره القاري

الهدف القاتل في مرمى الدحيل القطري .. يُنعش آمال الأهلي آسيويًا

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الأهلي والدحيل القطري بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ الدحيل المباراة مهاجمًا ومستحوذًا خلال مجريات الشوط الأول واستبسل حارس مرمى الأهلي محمد العويس ودفاع الأهلي أمام هجوم الدحيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني افتتح الدحيل التسجيل في المباراة عن طريق مهاجمه مايكل أولونغا بتسديدة قوية من داخل المنطقة عند الدقيقة 53.

وجاء هدف التعادل للأهلي عن طريق مهاجمه عمر السومة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع 1+90 .

بتلك النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 4 نقاط، والأهلي بنقطة وحيدة حتى نهاية الجولة الثانية.

الهدف القاتل في مرمى الدحيل القطري .. يُنعش آمال الأهلي آسيويًا

الهدف القاتل في مرمى الدحيل القطري .. يُنعش آمال الأهلي آسيويًا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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