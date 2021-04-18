أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تسجيل 61 وفاة و 1596اصابة بفيروس كورونا في الاردن

Print
تسجيل 61 وفاة و 1596اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 61 وفاة و 1596اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (1596) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (683,466) حالة.

• سُجّلت (61) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%)، مقارنة مع (12.41%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (11,385) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,459,718) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (6032) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (631,944) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (43,344) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (222) حالة، فيما غادرت (140) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2274) حالة.

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 38%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 63%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 36%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 42%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 61%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 25%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 32%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 25%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (510) في محافظة إربد، منها (125) في الرمثا.

- (506) في محافظة العاصمة عمّان.

- (122) في محافظة المفرق.

- (102) في محافظة الزرقاء.

- (70) في محافظة البلقاء.

- (62) في محافظة الكرك.

- (62) في محافظة الطفيلة.

- (49) في محافظة العقبة.

- (47) في محافظة عجلون.

- (41) في محافظة مأدبا.

- (24) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- (1) في محافظة جرش.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
باسيل: على أوروبا مساعدة لبنان في كشف الأموال المهربة

باسيل: على أوروبا مساعدة لبنان في كشف الأموال المهربة

بمساعدة سعودية.. اليونان تضبط 4.3 طن حشيش قادم من لبنان

بمساعدة سعودية.. اليونان تضبط 4.3 طن حشيش قادم من لبنان

تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دودين: غدا ستسمعون أخبارا طيبة

دودين: غدا ستسمعون أخبارا طيبة