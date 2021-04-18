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عودة الكهرباء لمستشفى الأطفال بالطائف بعد ساعتَيْن من الانقطاع

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عودة الكهرباء لمستشفى الأطفال بالطائف بعد ساعتَيْن من الانقطاع

أدى انقطاع التيار المفاجئ عن مستشفى الأطفال بالطائف لمدة ساعتَيْن إلى استنفار إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي.

وأوضح سراج الحميدان، الناطق الإعلامي بصحة الطائف، أنه حدث انقطاع مفاجئ للكهرباء لأسباب في التيار العام التابع لشركة الكهرباء. مضيفًا بأنه "على الفور توجَّه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى موقع المستشفى، وأيضًا حضر فريق إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى للوقوف على الوضع، وتم التحقق من أن المولدات الاحتياطية تعمل بشكل سليم خلال فترة الانقطاع، وتم اتخاذ الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأي طارئ".

وأكد "الحميدان" متابعة الشؤون الصحية بالطائف باهتمام لمعالجة الوضع مع شركة الكهرباء، مبينة للجميع حرصها على سلامة المرضى والمراجعين. وأكد أن أوضاع جميع المرضى مستقرة -ولله الحمد-، وأنه -بحمد الله- تمت إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة. لافتًا إلى أن مدير الشؤون الصحية سعيد جابر القحطاني وقف على الوضع حتى إعادة التيار.

عودة الكهرباء لمستشفى الأطفال بالطائف بعد ساعتَيْن من الانقطاع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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