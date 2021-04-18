أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم القنفذة" يؤدون اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني عن بعد

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"الزاحمي": الإدارة استكملت كل جوانب الدعم لتأديتها تربويًا وتقنيًا

يؤدي أكثر من 28 ألف طالب وطالبة بالمرحلة المتوسطة والثانوية بتعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني عن بعد، عبر منصة مدرستي وقاعاتها التي وفرتها وزارة التعليم، فيما هيأت إدارة التعليم كل الإمكانات لتيسير وتسهيل الاختبارات على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، في حديث خص به "سبق"، إن الإدارة أعلنت جاهزيتها للاختبار من خلال تجهيز فرق الدعم الفني بتقنية المعلومات لكل طارئ تقني حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الدخول والاختبار.

وأشار إلى أن هناك خطة للزيارات الإشرافية ينفذها مشرفو الإشراف التربوي ومكاتب التعليم تنطلق مع بداية أول امتحان.

وأوضح "الزاحمي" أنه تم تخصيص الهاتف الإرشادي بقسم التوجيه والإرشاد والوحدات الإرشادية بمكاتب التعليم لاستقبال أي استفسار أو استشارة تربوية أو تعليمية أو اجتماعيّة من قِبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

وشكر في الوقت نفسه أولياء الأمور وأسرهم لتعاونهم البناء ومشاركتهم الناجحة مما انعكس على نجاح استمرارية التعليم والوصول لهذه المرحلة بكل كفاءة وتميز .

وأبان "الزاحمي" أن كل تلك النجاحات جاءت في فترة استثنائية كانت فيها القيادة الرشيدة داعمة راعية للتعليم وكذلك ما وجدناه من اهتمام ودعم من وزارة التعليم مما كان له الأثر الواضح البالغ في هذا العام.

ويستمر طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في إكمال اختباراتهم التي انطلقت الأسبوع الماضي، وتستمر متابعة الفاقد التعليمي من قِبل المعلمين والمعلمات خلال الفترة القادمة.

تعليم القنفذة اختبارات الفصل الدراسي الثاني