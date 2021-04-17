انطلاق فعاليات التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بتبوك

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"الحويطي": المسابقة تهدف إلى التشجيع على الاهتمام بكتاب الله حفظًا وفهمًا وأداءً

انطلقت بمدينة تبوك مساء اليوم فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح عادل الحويطي، مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك، أن المسابقة تهدف إلى التشجيع على الاهتمام بكتاب الله حفظًا وفهمًا وأداءً، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حَفَظة كتاب الله تعالى، والإسهام في ربط أبناء وبنات الوطن بالقرآن الكريم، وتحقيق عناية السعودية وولاة أمرها ـ حفظهم الله ـ بكتاب الله العزيز. مشيرًا إلى أن المشاركين بالمسابقة شاركوا "عن بُعد" عبر شاشة إلكترونية، تربطهم بالمحكّمين والمحكّمات بالوزارة للاستماع لتلاواتهم، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل الجائحة. مبينًا أن التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية التي يتنافس فيها 131 متسابقًا ومتسابقة تميزت هذا العام بإضافة فرع لحفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة، ومشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات السعودية، ويُحكِّم فيها نخبة من المحكِّمين والمحكِّمات.جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته