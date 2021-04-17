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.. تحرّش بها مديرها بالعمل وهكذا كان ردّها الصاعق

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فيديو.. تحرّش بها مديرها بالعمل وهكذا كان ردّها الصاعق .. تحرّش بها مديرها بالعمل وهكذا كان ردّها الصاعق
واقعة لاقت انتشاراً بوسائل التواصل الاجتماعي أخيراً

فيديو.. تحرّش بها مديرها بالعمل وهكذا كان ردّها الصاعق

ردّت موظفة في الصين، على محاولات مديرها التحرُّش بها أكثر من مرة بضربه، حسبما كشف مقطع تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، موظفة تضرب مديرها بالعمل بممسحة، كما أنها قذفته بكتب، وبدلو ماء.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الشابة التي تمّ تعريفها على أنها "تشو"؛ ردّت على تحرُّش مديرها "وانغ"، ونشرت الفيديو على منصة "ويبو" الصينية.

وأشارت وسائل إعلام صينية، وفق "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يتلقى الضربات، يشغل منصب نائب مدير دائرة متخصصة بمكافحة الفقر في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأوضحت تلك الوسائل، أن المدير اعتذر للموظفة، مبيناً أن الرسائل النصية التي وصلت إليها، كانت مجرد مزحة، وبأنه لم يكن يقصد التحرُّش بها.

ووفق موقع "آسيا ون" الإخباري، فقد تقدّمت الموظفة الظاهرة في الفيديو ببلاغ للشرطة ضد مديرها، وأن تحقيقاً أُجري بالواقعة توصل إلى إدانة "وانغ" بالتحرُّش وعدم الانضباط، واتخاذ قرار يقضي بفصله عن العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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