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عن جبال معلقة وخطر محدق.. "المسند": "المطرية" مستمرة وهذه مناطقها

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عن جبال معلقة وخطر محدق.. "المسند": "المطرية" مستمرة وهذه مناطقها عن جبال معلقة وخطر محدق.. "المسند": "المطرية" مستمرة وهذه مناطقها
قال: السحب الركامية في الربيع تقترن بوجود الغبار بسبب الرياح الهابطة

عن جبال معلقة وخطر محدق..

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية الربيعية.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، السبت: "الحالة المطرية مستمرة، ومواقع التأثير اليوم قد تكون على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وعلى أجزاءٍ من مناطق #مكة #المدينة وغربي منطقة #الرياض #القصيم #حائل".

وأردف: "السحب الركامية في فصل الربيع تقترن (عادة) بوجود الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب".

وقال "المسند": مراويح #الربيع أو "السرايات" التي تنشط في شهرّي #أبريل و #مايو ويتخلق في أكنافها سحب المزن الركامية العظيمة والمفعمة بالمياه والبَرَد والرياح الهابطة الشديدة.. تكون أحياناً من القوة بمكان أن تعرّض الناس في البر أو البحر للخطر المحدق".

وتابع: "المزن الركامي وهي سحب علي هيئة جبال معلقة في السماء قاعدتها في مستوى 2 كم وقمتها تتجاوز 13 كم أحياناً، وتظهر عندما تكون الأجواء حارة في فصلي #الربيع و #الخريف، وفي قممها يتخلق البَرَد، بإذن الله، وتهبط منها رياح عاتية تصل أحياناً إلى أكثر من 70 كم/سا.. هذا والله أعلم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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