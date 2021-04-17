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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"

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مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان" مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة "إحسان"
امتدادًا لمساهمتها المجتمعية ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري

مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تتبرَّع بثلاثة ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة

تبرَّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بمبلغ ثلاثة ملايين ريال لصالح الأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع من المجموعة امتدادًا لمساهمتها المجتمعية، ومشاركتها في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، التي قامت بتطويرها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة الرشيدة، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي.

ونوه رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سليمان الحبيب، باهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله-بالعمل الخيري، وتلمُّس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سُبل الخير.. مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على تعضيد دور القطاع الخيري، ومواكبة الجهود المبذولة لمؤسسات العمل الخيري والاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

وقال الحبيب: "إن المشاركة في مثل هذه المبادرات واجبٌ وطني ومجتمعي.. وتحرص المجموعة دومًا على أن يكون لها دورٌ إيجابيٌّ في الخدمة المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية والعمل الخيري".

وأضاف: "العمل الخيري يحظى دومًا بدعم واهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ إذ شهدت السعودية العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، وتطورًا ملحوظًا من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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