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وزير الشؤون الإسلامية ينوه بالتبرع السخي لخادم الحرمين وولي العهد لصالح منصة إحسان

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وزير الشؤون الإسلامية ينوه بالتبرع السخي لخادم الحرمين وولي العهد لصالح منصة إحسان وزير الشؤون الإسلامية ينوه بالتبرع السخي لخادم الحرمين وولي العهد لصالح منصة إحسان
أثنى على حُسن صنيعهما مؤكدًا أنه أثلج الصدور ورسم البسمة على شفاه المستحقين

وزير الشؤون الإسلامية ينوه بالتبرع السخي لخادم الحرمين وولي العهد لصالح منصة إحسان

نوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للحملة الوطنية عبر منصة إحسان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله-، واصفًا التبرع منهما بأنه أثلج الصدور، ورسم البسمة.

جاء ذلك خلال تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "‏جزى الله مولاي ‎خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو سيدي‎ ولي العهد الأمين -نصره الله- خير الجزاء على تبرعهما السخي في‎ الحملة الوطنية للعمل الخيري، الذي أثلج الصدور، ورسم البسمة على شفاه من يستحق".

جدير بالذكر أن منصة إحسان التي تشرف عليها سدايا جاءت لتنظيم العمل الخيري بالسعودية، وإيصال التبرعات الخيرية لمستحقيها عبر إطلاق منصة وطنية بمشاركة ممثلي وزارات عدة بالسعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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