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انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر "إحسان"

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انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر "إحسان" انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر "إحسان"
بحضور العلماء وكِبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر

تنطلق اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

ونوّه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي؛ إلى اهتمام القيادة بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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