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"كيبل اتصالات" يكبّل أصحاب أراضي مخطط غرناطة بـ "مويه مكة"!

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تعطل أعمال البناء منذ 8 أشهر.. والجهات المعنية تتجاهل تقديم الحلول

شكا عددٌ من مستفيدي مخطط سكني الجديد بمحافظة المويه المعروف بـ "حي غرناطة" من وجود كيبل تابع للاتصالات اخترق أراضيهم تسبّب في حرمانهم من البناء منذ ثمانية أشهر، مع تجاهل الجهات المعنية إيجاد أي حلول لمشكلتهم.

وفي التفاصيل، قال المتضرّرون في شكوى تلقتها "سبق": نحن من مستفيدي مخطط سكني بمحافظة المويه الجديد "حي غرناطة" رقم المخطط ١١٩٢، ويكمن ضررنا في وجود كيبل تابع لشركة الاتصالات له أكثر من ثمانية أشهر مخترق أراضينا؛ ومنعنا من البناء طيلة الأشهر الماضية، رغم مطالبنا المتكرّرة للجهات المختصّة وعلى رأسها بلدية المويه التي لم تتخذ أيّ إجراء حتى الآن.

وأضافوا: تقدّمنا بشكوى مرات عدّة عن طريق موقع "سكني"، وهو الآخر لم يتم التفاعل مع شكوانا.

وشدّد الأهالي على أنهم متضررون من الكيبل الذي حال بينهم وبين بناء منزل العمر؛ مطالبين الجهات المعنية، بضرورة نقل وترحيل الكيبل عن أراضيهم على وجه السرعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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