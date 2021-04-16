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"المرور" تطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق "أبشر أفراد" و"توكلنا"

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"المرور" تطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق "أبشر أفراد" و"توكلنا" "المرور" تطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق "أبشر أفراد" و"توكلنا"
تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة، وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كل الإجراءات التي تقتضي إبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي، واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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