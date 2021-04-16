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"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:56 مساءً
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن
-
الاثنين 26 أبريل 2021 11:40 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مفوض الاتحاد الأوروبي يشرح لـCNN خطط جواز سفر اللقاح الجديد
فيديو
cnn arabic
الجمعة 16 أبريل 2021 11:09 صباحاً
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