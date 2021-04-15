أخبار عاجلة

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب" -
جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـأكثر من 17 ألف مسكن .. "سكني" يسجل أعلى رقم لتملك الأسر خلال مارس

Print
بـأكثر من 17 ألف مسكن .. "سكني" يسجل أعلى رقم لتملك الأسر خلال مارس بـأكثر من 17 ألف مسكن .. "سكني" يسجل أعلى رقم لتملك الأسر خلال مارس
يستهدف خدمة 220 ألف مواطن عبر الخيارات السكنية المتنوعة بعام 2021

بـأكثر من 17 ألف مسكن ..

سجّل برنامج "سكني" أعلى رقم لتملك للأسر بنحو 17،947 أسرة سكنت منزلها الأول خلال شهر مارس، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من خيارات البرنامج السكنية والتمويلية المتنوعة إلى 70,120 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، كان بينها نحو 50 ألف أسرة تسكن منازلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وغيرها من الخيارات التي تشمل الأراضي السكنية والوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وفي التفاصيل ..أوضح البرنامج استهداف خدمة 220 ألف أسرة من الخيارات السكنية المتنوعة خلال العام الجاري 2021، بينها 150 ألف أسرة تسكن في منازلها من خلال استفادتها من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مؤكدًا استمرارًا في تقديم القروض العقارية المدعومة لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ تمكّن البرنامج من خدمة 1.1 مليون أسرة منذ انطلاقته في العام 2017 حتى العام 2020.

فيما يستعرض البرنامج عبر موقعه وتطبيقه الإلكتروني أكثر من 320 ألف خيار سكني في جميع مناطق المملكة ما بين وحدات سكنية (شقق، فلل، تاون هاوس) وأراضي ضمن 97 مشروع سكني ونحو 218 مخططًا سكنيًا بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

"الطاقة": السعودية ستنضم إلى أمريكا وكندا والنرويج وقطر لتأسيس "منتدى الحياد الصفري"

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

كانوا معنا.. المذيع "الحمود" و34 عامًا من الظهور المميز على شاشة السعودية.. تعرَّف على سيرته

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم

إرهاب.. مخدرات.. غسل أموال: ثالوث المارقين لاستهداف السعودية والعالم