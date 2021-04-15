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في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا .. الهلال يفشل في تجاوز ايه جي ام كي الأوزبكي

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في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا .. الهلال يفشل في تجاوز ايه جي ام كي الأوزبكي

استهل الهلال مشوار المنافسة في دوري أبطال آسيا بسقوط غير متوقع في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره ايه جي ام كي الأوزبكي أمس الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

على عكس مجريات بداية المباراة باغت فريق ايه جي ام كي نظيره الهلال عند الدقيقة 11بتسجيلهم هدف التقدم عن طريق اللاعب زافار بولفونوف بعد خطأ فادح من الحارس عبد الله المعيوف، وأدرك الهلال التعادل عن طريق مدافع ايه جي ام كي سردور رحمانوف الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 27.

وتمكن الأرجنتيني لوسيانو فيتو من وضع الهلال في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36 من زمن اللقاء بعد أن استغل تمريرة بينية مميزة من البيروفي كاريلو تابعها بكل ثقة داخل شباك الفريق الأوزبكي، واستطاع الفريق الأوزبكي تعديل النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق سنجر شاه أحمدوف بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس عبد الله المعيوف.

في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا .. الهلال يفشل في تجاوز ايه جي ام كي الأوزبكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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