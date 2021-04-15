الاتحاد يبحث عن الصدارة .. والقادسية والرائد لتحسين مراكزهم

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مواجهتان مثيرتان في دوري المحترفين

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مواجهتين ناريتين ترفع فيها الفرق المتنافسة شعارًا لا بديل عن الفوز على اعتبار أن أي نتيجة ثانية ستعقد أوضاعهم في سلم الترتيب.

الاتحاد - الباطن

يستضيف الاتحاد ثالث الترتيب بـ45 نقطة ضيفه الباطن صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الساعة (10:10) مساءً.

يتطلع الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية للارتقاء للصدارة واقتسامها مؤقتًا رفقة ثنائي المقدمة (الهلال والشباب) للإبقاء على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب وأيضًا لتكرار فوزه في مرحلة الذهاب إضافة إلى تأكيد تفوقه التاريخي على منافسه في المواجهات المباشرة بينهما.

في المقابل يأمل الضيوف إيقاف مسلسل الهزائم المتتالية وهدر النقاط والعودة لسكة الانتصارات.

القادسية - الرائد

يحل الرائد عاشر الترتيب بـ32 نقطة ضيفًا على نظيره القادسية صاحب المركز الثامن بـ34 نقطة على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الساعة (9:35) مساءً.

يبحث أصحاب الضيافة عن استغلال عاملي الأرض ونشوة الفوز بديربي الشرقية على جارهم الاتفاق للاستمرار بمتابعة صحوتهم وتحقيق فوز جديد من أجل تحسين موقعهم على لائحة الترتيب والاقتراب أكثر من منطقة الأمان.

في حين يطمح الرائد المنتشي بفوزه على الأهلي في الجولة الماضية استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه للوصول للفوز العاشر هذا الموسم والثاني تواليًا لتحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.