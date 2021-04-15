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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي"

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي" "الجزائية المتخصصة" تعلن موعدين بديلين للدعْوَيَيْن ضد "الرشيدي" و"الحربي"
المحكمة دعت المتهمين إلى الحضور وإلا سوف تصدر الحكمين غيابيًا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد فلاح نابت الرشيدي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1050198678) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

كما أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم عبدالله فهد لافي الحربي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/13 هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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