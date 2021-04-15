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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9987 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9987 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 9987 نقطة
بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 225 مليون سهم

مؤشر

‬ أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 140.30 نقطة ليقفل عند مستوى 9987.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 267 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، والبابطين، والغاز، والأهلي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعمير، والخريف، والتموين، ومدينة المعرفة، وبوان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.94% و 1.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، والجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والجوف، وكيان السعودية، والأهلي، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 195.81 نقطة ليقفل عند مستوى 24078.56 نقطة، وبتداولات بلغت 6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 84 ألف سهم تقاسمتها 357 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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