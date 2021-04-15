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.. "الرويلي" ضمن 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً

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بالفيديو.. "الرويلي" ضمن 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً .. "الرويلي" ضمن 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً
تساعد في صياغة سياسات أرامكو وتدعم الأدوار القيادية للمرأة

بالفيديو..

‬اختيرت الرئيس التنفيذي لشركة "وصايا" العالمية للاستثمار إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية عام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ "شيلا الرويلي" ضمن 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً؛ لتؤكد تميز المرأة السعودية، وتقديم العطاء، ورفعت اسم المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.

ويسلط هذا التكريم ضمن عامه الرابع إنجازات النساء اللاتي كان لهن تأثير على مستوى العالم، وخلال فترة عملها في أرامكو السعودية قادت "شيلا" عدداً من المشاريع المبتكرة، بما في ذلك مشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة "وصايا"، وهي شركة تعنى بإدارة الاستثمار العالمي والمسؤول عن الاستثمار عن صناديق التقاعد الخاصة في أرامكو السعودية.

كما تتمتع "شيلا" بشخصية متحمسة في تنمية المرأة، وبرز ذلك في الأنشطة المتنوعة والشمول في مجال صناعة الطاقة، كما تعد العضو في اللجنة التوجيهية في التنوع والشمول في أرامكو، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية داخل الشركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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