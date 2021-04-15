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مستشفيات الطائف تطلق حملة "اعرف أرقامك"

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لرفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع

مستشفيات الطائف تطلق حملة

دشّن مدير إدارة المستشفيات بـ"صحة الطائف" هاضل العصيمي، أمس حملة "اعرف أرقامك"، والتي تأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 تحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، واهتمام وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بمواجهة مخاطر انتشار الأمراض المزمنة، والمشكلات والآثار السلبية المترتبة عليها.

وأشار مدير التوعية والتثقيف بـ"صحة الطائف" تركي دغريري إلى أن الحملة تلقي الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة، تحت شعار "اعرف أرقامك"، ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن هذه الأمراض من خلال الفرق التوعوية وأقسام التثقيف والمتواجدة خلال هذه الأيام العيادات الخارجية بالمستشفيات.

يُذكر أن الحملة تشتمل على قياس العلامات الحيوية (ضغط الدم، سكر الدم، الوزن والطول، محيط الخصر) ومن ثم تسجيل القياسات بتطبيق "صحتي".

مستشفيات الطائف تطلق حملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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