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تطبيق لائحة الجزاءات بحق 4 محالّ تجارية بـ"عشيرة الطائف"

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بعد تنفيذ البلدية لـ36 جولة رقابية

تطبيق لائحة الجزاءات بحق 4 محالّ تجارية بـ

طبقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق مكتب الخدمات البلدية بعشيرة لائحة الجزاءات البلدية بحق 4 محالّ مُخالفة.

وكانت بلدية عشيرة قد نفذت 36 جولة رقابية على المرافق التجارية؛ وذلك لرصد التجاوزات الصحية ومخالفات الإجراءات الوقائية للحد من تفشي .

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية على كل المحالّ والمناشط التجارية؛ لرصد المخالفات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تطبيق لائحة الجزاءات بحق 4 محالّ تجارية بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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