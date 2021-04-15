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ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات

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ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات
تسهّل وصول المخالف لمركبته المسحوبة برسالة

ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات

أفاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أنه تم ربط الحجوزات بأرقام

ملاك المركبات عن طريق برنامج إلكتروني.

وقال "البسامي" لـ"سبق": في حال تم سحب إحدى المركبات المخالفة ونقلها إلى أحد حجوزات المركبات المخالفة؛ يتم إرسال رسالة إلى

مالك المركبة توضح له موقع حجز مركبته، بالإضافة إلى باركورد عن طريق أبشر للأفراد.

وأضاف: هناك أربع محطات حول المنطقة المركزية تقوم بإيصال المعتمرين إلى الحرم المكي، وهي موقف كدي والزاهر والجمرات والأمير

متعب في اتفاق المصافي واستخدامها لمن يتوفر لديهم تصريح عمرة أو صلاة في تطبيق "توكلنا" واستخدام محطات النقل العام والتي

تنقل المصرح لهم إلى المحطات المجاورة للمسجد الحرام، وهي باب علي وتحت وقف الملك عبدالعزيز وجرول وشارع أجياد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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