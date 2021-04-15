أخبار عاجلة

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب" -
جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية -
"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي -
بعد مواجهات القدس وغزة .. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس -
الطيران المدني: قصر إصدار بطاقة صعود الطائرة لمن حالتهم "محصن أو لم تثبت إصابته" -
"الأرصاد": أمطار ورياح على مرتفعات جازان -
كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب ترفع من فرص الأمطار في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع تفطير الصائمين في إندونيسيا

Print
"الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع تفطير الصائمين في إندونيسيا "الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع تفطير الصائمين في إندونيسيا
بالتعاون والتنسيق مع مجلس العلماء

دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن أحمد عابد الثقفي في مقر الملحقية الدينية بسفارة المملكة اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بالسفارة لعام 1442هـ 2021م.

جاء ذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إندونيسيا، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى ومجلس العلماء والجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة بجمهورية إندونيسيا.

وقدم الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، شرحاً عن البرنامج، الذي يشمل توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية وعشرة آلاف وجبة إفطار صائم توزع على المستشفيات ودور الأيتام وغيرها.

وحضر التدشين من الجانب الإندونيسي وكيل الشؤون الدينية للتوعية الإسلامية وخدمة المجتمع الدكتور قمر الدين أمين، وممثل لإدارة مسجد الاستقلال الدكتور أحمد جريدي، وعدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الإسلامية والمعاهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

مذابح للأطفال بمباركة الحوثي.. جريمة مروعة بمقتل 3 أطفال في "إب"

جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

جامعة المؤسس تطلق غدًا أول هاكاثون لتعليم القرآن الكريم

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

بالصور.. المعهد الإسلامي بإقليم لوغا بالسنغال يوزع 600 سلة غذائية

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي

"سعود بن عبدالله": هذه أجمل ١٣ يومًا في حياتي