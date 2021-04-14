الريال يتجاوز ليفربول ويستعد لموقعة تشيلسي .. والسيتي وجهًا لوجه مع باريس

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مواجهات إنجليزية إسبانية فرنسية في نصف نهائي الأبطال

أطاح فريق ريال مدريد بمضيفه ليفربول الإنجليزي من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر تعادله دون أهداف، في لقاء الإياب الذي جمعهما أمس الأربعاء على ملعب "أنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي.

ولم يتمكن فريق ليفربول من الوصول إلى شباك ضيفه ريال مدريد، على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت له للتسجيل.

وانتزع ريال مدريد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي بفضل الفوز الذي حققه على ليفربول (3-1)، في لقاء الذهاب.

وضرب ريال مدريد بذلك موعدًا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي انتزع بدوره بطاقة التأهل إلى هذا الدور أيضًا، من فريق بورتو البرتغالي، بتفوقه عليه (2-1) بنتيجة مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن كرر عليه الفوز إيابًا بالنتيجة نفسها 2-1 مساء أمس الأربعاء ليبلغ المربع الذهبي للبطولة.

وكان مانشستر سيتي فاز في ذهاب ربع النهائي بالنتيجة نفسها (2-1).

ويواجه سيتي في نصف النهائي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أخرج حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني.