التعادل يجمع السد القطري وفولاد الإيراني .. والشارقة يتغلب على القوة الجوية العراقي

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في دوري أبطال آسيا 2021

تعادل السد القطري مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1، أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض -الجولة الأولى - من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضًا تعادل الوحدات الأردني مع النصر السعودي 0-0 على ملعب جامعة الملك سعود.

وتصدر السد وفولاد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراة لكل منهما، وبفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الوحدات والنصر.

وتُقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي النصر مع السد، وفولاد خوزستان مع الوحدات.

وانتهى لقاء الريان القطري مع غوا الهندي مستضيف المجموعة بالتعادل السلبي، أمس الأربعاء على ملعب، بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وضمن المجموعة ذاتها فاز نادي بيرسيبوليس الإيراني وصيف حامل اللقب مشوار المنافسة على الوحدة الإماراتي 1-0 يوم الأربعاء على ملعب بانديت جواهر لال نهرو في غوا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

وسجل سيد جلال حسيني هدف الفوز الثمين لصالح بيرسيبوليس في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وتصدر بيرسيبوليس مؤقتًا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين بقي رصيد الوحدة خاليًا من النقاط، بانتظار نتيجة مباراة غوا والريان.

واستهل الشارقة الإماراتي مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على القوة الجوية العراقي 1-0 ، أمس الأربعاء على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أمس الأربعاء أيضًا تعادل باختاكور الأوزبكي مع تراكتور الإيراني 3-3 على الملعب ذاته.

وتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من باختاكور وتراكتور، في حين بقي رصيد القوة الجوية خاليًا من النقاط.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.