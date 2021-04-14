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"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا

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"التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا "التجارة" تشهِّر بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشًا

شهَّرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة، تختص بتجارة المواد الغذائية بمنطقة الجوف؛ وذلك بعد صدور حُكْم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورطه في بيع زيت زيتون مستورد، وادعاء أنه منتج من مزارع الجوف، وعدم تضمين المنتج أي بيانات تجارية.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة "التجارة" حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين، وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على رقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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