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شاهد.."الشؤون الإسلامية" تدشن مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالهند

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يستهدف 80 ألف أسرة بمختلف المحافظات والولايات والمدن.. ويقدم سلالاً غذائية

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دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في نيودلهي بدولة الهند مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ في الهند، الذي يستهدف أكثر من 80 ألف أسرة بمختلف محافظات وولايات ومدن الهند عبر السلال الغذائية وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار .

وأوضح الملحق الديني بسفارة بنيودلهي، الشيخ بدر العنزي، أن تدشين البرنامج يأتي بدعم ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وتحت إشراف سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي، وبالتعاون والتنسيق مع الجامعات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في الهند.

من ناحيتهم، أشاد المسلمون في الهند بجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم؛ إذ كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبّروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة السعودية، وللمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين، وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، سائلين الله المولى -عز وجل- أن يعظّم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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