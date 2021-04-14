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"الصحة" تُطلق حملة توعوية تحت شعار "رمضان سليم"

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"الصحة" تُطلق حملة توعوية تحت شعار "رمضان سليم" "الصحة" تُطلق حملة توعوية تحت شعار "رمضان سليم"
تهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية

‬ أطلقت وزارة الصحة مع بداية شهر رمضان الكريم حملة توعوية صحية تحت شعار #رمضان_سليم، تسعى من خلالها إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية في شهر رمضان المبارك للحد من انتشار كورونا.

وتستهدف الحملة كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم وتشجيع أفراد المجتمع وتحفيزهم للتقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة للحد من انتشار كورونا والعمل على رفع نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال منصتها التوعوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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