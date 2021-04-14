لاعبو مولودية الجزائر يقاطعون التدريبات

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لم تدم فرحة نادي مولودية الجزائر طويلا بتأهله المثير للجدل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك المصري، حيث تعرض الفريق بعدها بوقت وجيز لعدة أزمات خطيرة.

وبلغ المولودية الدور ربع النهائي لأمجد الكؤوس الإفريقية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، عقب تعادله يوم السبت الماضي مع متصدر المجموعة الترجي التونسي 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

هذا التعادل أثار جدلا واسعا، وسط اتهامات من الزمالك بوجود شبهة اتفاق بين المولودية والترجي على نتيجة التعادل بين الفريقين بغرض إقصاء الفريق المصري.

واحتل المولودية المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن الزمالك الثالث، ونقطتين عن الترجي المتصدر.

مقاطعة التدريبات

ولم تمر سوى 48 ساعة، لتتحول أفراح جماهير نادي المولودية بهذا التأهل إلى أتراح، حيث أعلن النادي الجزائري، أمس الاثنين،، مقاطعة اللاعبين للتدريبات، وسط صدمة بين الجماهير.

وجاء قرار اللاعبين بمقاطعة التدريبات، احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية.

وقال النادي في بيان رسمي، إن رئيسه عبد الناصر ألماس، اجتمع مع اللاعبين لإقناعهم بالعدول عن قرار الإضراب.

رحيل المدرب

ولم تتوقف الأزمات عند ذلك الحد بل طالت الجهاز الفني للفريق، والذي رحل أمس الاثنين، بعد اتفاق مع الإدارة.

وأوضح مجلس إدارة المولودية في بيان، أنه سيعلن عن مدرب جديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لخلافة عبد القادر عمراني الذي استقال من منصبه.

تجدر الإشارة إلى أن مولودية الجزائر، سيتواجد في التصنيف الثاني خلال مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام يوم الجمعة الموافق لـ30 أفريل الجاري في القاهرة.

وهذا يعني أنه سيواجه في دور الثمانية، إما سيمبا التنزاني، أو صن داونز الجنوب إفريقي، أو الوداد المغربي.

المصدر: وكالات