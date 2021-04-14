أبطال أوروبا (اياب ربع النهائي): التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد

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يستقبل ليفربول الانجليزي، مساء اليوم الاربعاء (الساعة 20:00)، فريق ريال مدريد الاسباني لحساب مباراة اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الاسباني 3-1.

ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:

ليفربول : أليسون بيكر ، أندرو روبرتسون ، ناثانييل فيليبس ، أوزان كاباك - ألكسندر أرنولد ، تياغو ألكاناتارا ، فابينيو ، جورجينو فينالدوم، محمد صلاح ، دييغو جوتا، ساديو ماني.

ريال مدريد: تيبو كورتوا ، فيرلاند ميندي ، ناتشو ، إيدير ميليتاو ، ألفارو أودريزولا ، توني كروس ، كارلوس كاسيميرو ، لوكا مودريتش ، فيديريكو فالفيردي ، فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيما